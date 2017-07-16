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48 ساعة تحسم موقف 20 طالبًا راسبًا بالثانوية العامة بسبب محضر غش بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

48 ساعة تحسم موقف 20 طالبًا راسبًا بالثانوية العامة بسبب محضر غش بالمنوفية

12:48 م الأحد 16 يوليو 2017

48 ساعة تحسم موقف 20 طالبًا راسبًا بالثانوية العامة بسبب محضر غش بالمنوفية

موقف 20 طالبًا راسبًا بالثانوية العامة

المنوفية - مروة فاضل:

ينتظر أهالي 20 طالبًا بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حسم موقف وزارة التربية والتعليم تجاههم وذلك عقب حجب نتيجة الثانوية العامة وإعلان رسوب لجنة كاملة بسبب محضر غش محرر ضد اللجنة.

وقابل أولياء أمور الطلاب، أمس السبت، الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ووعدهم ب 48 ساعة لحسم موقف الطلاب بإعلان نتيجتهم أو التحقيق معهم.

وقال إبراهيم راضي، ولي أمر أحد الطلاب، إنهم ينتظرون قرار التعليم بشأن الطلاب وإذا لم يتم إعلان النتيجة سيقوم أولياء الأمور برفع قضية على وزارة التربية والتعليم، يوم الثلاثاء المقبل، بسبب الظلم الذي تعرض له أبناؤهم، بحسب قوله.

كانت لجنة امتحانات الثانوية العامة، ـعلنت الخميس الماضي، رسوب 20 طالبًا بمدرسة سبك الضحاك بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بسبب تحرير محضر غش ضدهم، وذلك عقب حجب نتيجتهم الأربعاء من على المواقع الإلكترونية.

واستلمت إدارة المدرسة مظروفًا يبلغهم برسوب لجنة رقم 5 بمدرسة سبك الضحاك بعدد 20 طالبًا ومنعهم من دخول امتحانات الدور الثاني.

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