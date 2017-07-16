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السبت.. انتخابات الجمعية المركزية الزراعية بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

السبت.. انتخابات الجمعية المركزية الزراعية بالإسماعيلية

12:43 م الأحد 16 يوليو 2017

السبت.. انتخابات الجمعية المركزية الزراعية بالإسماعيلية

انتخابات الجمعية المركزية الزراعية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تقرر عقد انتخابات الجمعية المركزية الزراعية والتي تضم الجمعيات الزراعية بمراكز محافظة الاسماعيلية، السبت المقبل، بمقر الجمعية المركزية بالإسماعيلية.

وعقد الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية اجتماعًا، اليوم الأحد، مع عدد من مرشحي الجمعية المركزية الزراعية بمديرية الزراعة بالإسماع
يلية، أعرب فيها المرشحون عن استيائهم بعقد الانتخابات في مقر الجمعية المركزية الزراعية، وهددوا باللجوء للقضاء لبطلان الانتخابات إذا لم تعقد في المراكز بدلاً من الجمعية المركزية بالمحافظة، وذلك تجنبًا للتربيطات والشبهات ولمنح الفرصة لوجوه جديدة.

من جانبه، وعد الدكتور خليل خلال الاجتماع، ببحث اللائحة الداخلية للجمعية وعرضها على الشؤون القانونية لإفادته بمدى قانونية قرار إقامة الانتخابات في جمعيات المراكز، وليس في الجمعية المركزية بمدينة الإسماعيلية.

وتضم المحافظة 37 جمعية، بينها 3 جمعيات لم تُعتمد نتائج انتخاباتها، بينما الـ 34 جمعية هي التي تشارك في الانتخابات.

وطالب محمد نصر الدين، أحد المرشحين، وزير الزراعة، بالتدخل لوقف ما وصفه احتكار مجلس الإدارة الحالي، مقاعد الجمعية منذ سنوات، وحرمان الشباب من أي فرصة حقيقية لتمثيلهم أو تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للمرشحين.

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