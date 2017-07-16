بالأسماء.. ننشر أكبر حركة تغييرات لرؤساء المدن والمراكز في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأحد، إجراء حركة تغييرات لرؤساء المراكز والمدن، شملت ندب بعض القيادات من موقع إلى آخر، مع تصعيد الصف الثاني إلى وظائف قيادية.

وقال بيان لمحافظة أسوان، إن الحركة شملت تعيين محمود عليان إبراهيم للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيمن محمد رضا السيد رئيسًا لمركز ومدينة إدفو، بجانب تعيين عادل طلحة أحمد قائمًا بأعمال رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، فضلاً عن تعيين طه حسين محمد رئيسًا لمركز ومدينة نصر النوبة، وسعدى أحمد رئيسًا لمدينة كلابشة، وسيد عبد الوهاب مدني رئيساً لمدينة البصيلية.

وأضاف البيان أن الحركة شملت أيضًا تعيين على أحمد على ياسين، رئيسًا لمدينة السباعية، بالإضافة إلى تعيين ناجح مصطفى على، معاونًا للمحافظ للقطاع الجنوبي، وصبرى محمود على معاونًا للمحافظ للقطاع الشمالي، وكمال حلمى عثمان معاونًا للسكرتير العام.

وأكد اللواء مجدي حجازي أن هذه التغييرات جاءت لتجديد الدماء، وتمكين الشباب، وتكليف قيادات محلية جديدة قادرة على العطاء والعمل الميداني المتواصل، والتفاعل السريع مع مشكلات المواطنين ومطالبهم باستمرار، وخاصة في قطاعات النظافة والتجميل والتشجير والإنارة وسرعة التدخل لإزالة الإشغالات والتعديات.