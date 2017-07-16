الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا..والعظمى بالقاهرة 38

كتبت - مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة شمالًا غدًا الاثنين، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة- في بيان لها- أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، و الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضحت الهيئة أنها تتغير من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج على البحرين ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية و غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

الصغرى- العظمى

القاهرة 27 38

الإسكندرية 25 34

مطروح 25 32

بورسعيد 26 34

دمياط 25 33

بلطيم 25 35

الإسماعيلية 29 38

السويس 29 39

العريش 22 36

نخل 20 38

طابا 25 39

الطور 26 37

مرسى علم 31 40

الغردقة 32 40

شرم الشيخ 33 41

رفح 21 35

كاترين 17 35

سيوة 28 40

المنيا 23 41

الفيوم 23 41

رأس سدر 27 42

أبوسمبل 24 43

وسط الدلتا 25 38

أسيوط 27 41

سوهاج 29 43

الأقصر 26 44

أسوان 29 45

شلاتين 29 45

حلايب 31 42

الوادى الجديد 26 45

قنا 28 44

نويبع 28 41

السلوم 22 30