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بالصور.. محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

12:49 م الأحد 16 يوليو 2017

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كتبت- ندى الخولي:

كرًم عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، 15 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمحافظة القاهرة، بشهادات تقدير وجوائز مالية قدرها 1000 جنيه لكل طالب وذلك في الحفل الذي أقامته المحافظة صباح اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تحرص كل عام على تكريم المتفوقين ليكون حافز لهم لبذل المزيد من الجهد والتفوق، مشيرًا إلى أن التكريم يجب أن يشمل أولياء الأمور نظرًا لدورهم الهام مع أبنائهم ودفعهم لبذل الجهد والإصرار على التفوق.

وأشار المحافظ إلى أن نظام البوكليت الجديد كان له دور هام في إفراز قدرات الطلاب لأنه يحرص على استخلاص فهم الطالب وليس حفظه، مؤكدًا تفاؤله بأن السنوات القادمة ستشهد تغيير جذري في العملية التعليمية بمصر.

ونوهت فاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أن التكريم شمل 12 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة من أبناء القاهرة على مستوى الجمهورية 3 علمي ، و4 علمي علوم، و5 أدبي من 8 إدارات تعليمية، كما تم تكريم 3 طلاب من أوائل الدبومات الفنية.

شهد الحفل اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب المحافظ للمنطقتين الغربية والشمالية، وفاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم، والعميد محسن صلاح الدين، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة.

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