وزير الرياضة يعلن عن موعد إفتتاح ستاد الإسكندرية

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في اطار احتفالات مصر بثورة الثالث والعشرين من يوليو، أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن افتتاح ستاد الإسكندرية بعد تطويره وكذلك حمام السباحة الأوليمبي بنادي الاتحاد السكندرى بالشاطبي وذلك يوم 23 يوليو 2017 في إطار احتفالات مصر بأعياد الثورة بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.

وقد قامت وزارة الإنتاج الحربي بأعمال التطوير لاستاد الإسكندرية وإنشاء حمام السباحة الأولمبيي بنادى الاتحاد السكندري، وتضمنت أعمال التطوير بإستاد الإسكندرية : تأسيس وتجهيز تراك ألعاب القوى، ورفع كفاءة أرضية الملعب وأعمدة الإنارة والمدرجات والبنية التحتية الخاصة بخدمات الملعب، وذلك تمهيدًا لاستضافته البطولة العربية للأندية لكرة القدم خلال الفترة من 22 يوليو إلى 5 اغسطس2017، وخاصة أن اخر تطوير للاستاد كان في عام 2009 حينما استضافت مصر كأس العالم للشباب لكرة القدم.

أشار عبد العزيز إلى أن حمام السباحة الأوليمبي بنادى الاتحاد السكندري بالشاطبي والذى يعد إضافة قوية للنادي وللبنية الأساسية الرياضية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مشروعات تطوير البنية الإنشائية داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات.

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وأضاف عبد العزيز أن تطوير الاستاد سينعكس إيجابيًا على كافة أندية الإسكندرية وإمكانية استضافته لمباريات الدوري، وكذلك وجود حمام سباحة أولمبي في نادى الاتحاد السكندرى سوف يساهم في تقديم أبطال رياضيين لمصر في رياضة السباحة.