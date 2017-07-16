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وزير سعودي: قطر أشد كرها لنا من إسرائيل

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مصراوي Masrawy

وزير سعودي: قطر أشد كرها لنا من إسرائيل

12:28 م الأحد 16 يوليو 2017

وزير سعودي: قطر أشد كرها لنا من إسرائيل

 القاهرة- (مصراوي)

في ظل تصاعد حدة التوترات بين قطر ودول الخليج (- الإمارات- البحرين)، قارن ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية، بين عداوة إسرائيل لبلاده، والأزمة التي تعيشها المملكة مع قطر، ووصف الدوحة، بدون أن يسميها، بأنها أشد كرها لبلاده وشعبه من إسرائيل.

وكتب السبهان في تغريدة على حسابه بتويتر، :"في الماضي نشتكي من عداوة اسرائيل والان اصبح اخوة لنا اشد كرها وحربا علينا منها، مجازر تهجير تنكيل اعلام مدسوس واثارة فتن ( نعيب زماننا،،،،)".

saudi
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 من يونيو الماضي، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية. وفي 22 يونيو سلمّت الدول المقاطعة قائمة تضمنت 13 مطلبا لحل الأزمة، تضمنت إغلاق قناة الجزيرة، وتقليل التمثيل الإيراني العسكري في البلاد، والتوقف عن بناء القاعدة العسكرية التركية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد قال، الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان إن "هناك مبادئ أساسية يجب أن تلتزم بها جميع الدول بما فيها قطر، كعدم دعم وتمويل الإرهاب، اضافة الى عدم دعم التطرف وعدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة".

وأشار الجبير إلى أن بلاده تأمل في أن يكون حل الأزمة مع قطر "داخل البيت الخليجي".

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مصراوي Masrawy

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