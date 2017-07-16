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نائب برلماني: تنشيط السياحة الحل الأمثل للقضاء على الإرهاب

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نائب برلماني: تنشيط السياحة الحل الأمثل للقضاء على الإرهاب نائب برلماني: تنشيط السياحة الحل الأمثل للقضاء على الإرهاب

التحرير

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قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن ما تتعرض له من هجمات إرهابية هدفه الأساسي تعكير صفو السياحة المصرية، والقضاء على خطوات الإصلاح التي بدأها الرئيس عبد الفتاح ، لافتًا إلى أن أبلغ رد على ذلك هو تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وأوضح المسعود، في تصريح له اليوم الأحد، أنه سيبدأ بعقد لقاءات فردية مع الوزراء المختصين بقطاع السياحة لاسيما وزراء السياحة والاستثمار والمصريين في الخارج بهدف الوقوف على دور رجال الأعمال في تنشيط السياحة، وأيضا خطة بشأن جذب المزيد من السائحين والأفواج السياحية.

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وتابع: "لن ننتظر تدهور القطاع السياحي أكثر من ذلك، ولن ننتظر أن يحقق الإرهاب هدفه بتدمير قطاع السياحة، فمبادرة رجال أعمال مصر الوطنيين، ستكون أقوى رد على الهجمات الإرهابية الخسيسة، من خلال التجهيز لعروض سياحية والتجهيز لمهرجانات سياحية صيفية بحضور رجال أعمال ونواب برلمان وشخصيات عامة، وإذا نجحنا فى تنشيط السياحة الداخلية على الأقل سيكون ذلك أبلغ رد على من يريد تدمير السياحة المصرية وإفساد خطوات الإصلاح الاقتصادى" .

وطالب عضو مجلس النواب،  الحكومة والوزراء المعنيين بالتعاون مع رجال السياحة في مصر، وتذليل العقبات البيروقراطية من أجل تنشيط السياحة المصرية، والوقوف بجانب سياحة مصر ورجال السياحة المخلصين من أبناء مصر، واتخاذ قرارات جريئة لتنشيط السياحة المصرية.

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