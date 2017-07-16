«القبائل المصرية والعربية» تطالب المصريين بالتوحد خلف الجيش والشرطة

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أدان حزب الغد والمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، الحادث الإجرامى البشع الذى أصاب مصر وراح ضحيته بعض رجال الشرطة البواسل بالبدرشين بمحافظة الجيزة، الذين دفعوا حياتهم أثناء تأدية الخدمة والسهر على حراسة الوطن، ودفعوا حياتهم ثمنا لحرصهم على تأديه واجبهم الوطنى فى الدفاع عن الوطن.

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وأكد حزب الغد والمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، فى بيان مشترك لهما، اليوم الأحد، على استهداف الإرهابيين لأغلى وأعز أبناء مصر وحراس هذا الوطن من الجيش والشرطة، الذين يتحملون عبء استهداف الوطن فى هذه الظروف الصعبة، مطالبين المصريين بضرورة الالتفاف والتوحد خلف الجيش والشرطة والدولة المصرية وقيادتها السياسية لتفويت الفرصة على أعداء الوطن.