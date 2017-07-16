فيديو| الأرصاد: تحسن درجات الحرارة من الإثنين حتى الجمعة

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أرجع أحمد فاروق، مدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، سبب ارتفاع درجات الحرارة، إلى وجود غازات مؤثرة على الهواء الساخن في العالم، ما يزيد من درجات الحرارة في بعض البلدان.

قال فاروق، خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن الطقس سيشهد تحسنا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من غدا الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، حيث يسجل الإثنين 39 درجة والأربعاء 37 والجمعة 36.

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وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 40 درجة والصغرى 29، والإسكندرية 32 والصغرى 24، ومطروح 31 والصغرى 24، الأقصر 41 والصغرى 49، أسوان 41 والصغرى 28.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

