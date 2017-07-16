التعليم تتلقى تظلمات الثانوية العامة

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تبدأ وزراة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تلقى تظلمات الطلبة المتضررين من نتائجهم بالثانوية العامة.

وتستقبل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة الطلبة الراغبين فى التظلم، لتحديد موعد لهم للاطلاع على صورة من كراسة الإجابة وتدوين الملاحظات الخاصة بهم تمهيدًا لعرضها على مستشار المادة.

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وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية له، إنه تقرر فتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة، بداية من اليوم الأحد، حيث يتم تلقى تظلمات الطلبة من نتائجهم.

ويتوجه الطالب إلى مديرية التربية والتعليم التابع لها، لتسجيل طلب بالتظلم من المواد التى يحددها، ثم بعد ذلك يقوم الطالب صاحب التظلم بسداد مبلغ وقدره 100 جنيه عن المادة الواحدة، على أن يتم تحديد موعد له يذهب فيه برفقة ولى أمره للاطلاع على صورة من ورقة الإجابة وتدوين الملاحظات التى يراها، تمهيدًا لعرضها على مستشار المادة، وبذلك يكون أمام أمرين، إما أن يكون الطالب مستحقا للدرجات فيُقبَل التظلم، ويحق له فى تلك الحالة استرداد المبلغ المدفوع عن المادة، وإما أن يكون غير مستحق لأى درجات، وفى تلك الحالة لا يحق له استرداد المبلغ.