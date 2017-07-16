إضراب سائقين بخط "الهرم" للمطالبة بزيادة الأجرة.. و"المرور" تُنهي الأزمة

كتب – فتحي سليمان ومحمد شعبان:

أقدم العشرات من سائقي خط الهرم – جيزة؛ صباح اليوم الأحد، على الإضراب عن العمل اعتراضًا على التعريفة التي أقرتها لهم إدارة السرفيس التابعة لمحافظة الجيزة.

وطالبوا السائقون بزيادة الأجرة، بدلاً من 1.75 قرشاً إلى جنيهان؛ الأمر الذي دفع اللواء هشام عبدالصمد، نائب مدير مرور الجيزة؛ للتدخل، وإقناعهم بحل الأزمة، والاعتراض بطرق شرعية لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وقال مصدران أمنيان بمديرية أمن الجيزة وإدارة المرور، في تصريحات لمصراوي، أن الأزمة بدأت في الثامنة من صباح اليوم، حينما توجه بعض المواطنين لمكتب مرور ميدان الجيزة، وتقدموا بشكوى إلى الضابط المسؤول تفيد امتناع عدد كبير من سائقي خط الجيزة هرم عن تحميل الركاب، اعتراضًا على الأجرة المقررة من إدارة السرفيس بالجيزة والتي تم إقرارها عقب قرار رفع أسعار الوقود إلى 1.75 قرشاً بدلاً من 1.50 الأمر الذي نتج عنه حالة من التكدس والازدحام بموقف السيارات.

وأقر مجلس الوزراء، الخميس 29 يونيو الماضي، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

أضاف المصدران اللذان رفضا نشر اسميهما لأنهما غير مخول لهما الحديث للصحافة، أن اللواء هشام عبد الصمد نائب مدير مرور الجيزة والعقيد خالد دربالة، مشرف الخدمات المرورية بالجيزة والهرم، تدخلا ونجحا في إقناع السائقين المضربين بالتراجع عن الإضراب وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار المصدر، أن عددًا من البلاغات وردت إلى إدارة المرور من ركاب خط (الهرم – جيزة) تفيد رفع الأجرة أحياناً وتحصيل مبلغ جنيهان بالمخالفة للأجرة المقررة، وكذلك تقطيع خط السير وتحصيل الأجرة كاملة وتم سحب عدد من رخص سائقين وتحرير مخالفة في وقت سابق لهذا السبب.