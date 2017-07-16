إصابة مشرف أمن في هجوم مسلح على قطعة أرض بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب مشرف أمن بإحدى شركات المقاولات، اليوم الأحد، بعدما هاجمه 8 مسلحين بأسلحة نارية، في أثناء حراسته قطعة أرض تابعة للشركة في شارع مسجد القباري غرب الإسكندرية.

كان قسم شرطة مينا البصل، قد تلقى إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول "ر.ع.م.ال"، 57 عامًا، مشرف أمن للمقاولات، مقيم بمساكن كوم الملح دائرة القسم، مصابًا بإدعاء رش بالإلية اليسرى والبطن.

وأكد المجني عليه، خلال تحريات المباحث، أنه في أثناء وجوده بعمله لحراسة عقار تحت الإنشاء في المكان السابق ذكره فوجئ ببعض الأشخاص مستقلين 3 سيارات محاولين الاستيلاء على العقار، وأطلق أحدهم أعيرة نارية من سلاح بحوزته محدثًا إصابته، وفروا هاربين.

وضبطت مباحث القسم المتهمين وهم "ح.ص.أ.ع"، 34 عامًا، عاطل، مقيم بمحافظة سوهاج، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62× 39 مم، بالخزينة الخاصة بها، و"م.ر.م.م"، 20 عامًا، سائق، و"أ.ج.أ"، 24 عامًا، سائق، و"م.ال.م"، 52 عامًا، عاطل، و"م.ال.م"، 21 عامًا، عاطل، و"م.ا.ح"، 17 عامًا، عاطل، و"م.ي.م"، 43 عامًا، عاطل، و"ع.م.ع"، 44 عامًا، عاطل، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود نزاع على ملكية العقار بين المتهم الأول والشركة المشار إليها، واتخذت إجراءات النشر عن البندقية المضبوطة.

حُرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتحقيق.