أخبار عاجلة

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة مشرف أمن في هجوم مسلح على قطعة أرض بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة مشرف أمن في هجوم مسلح على قطعة أرض بالإسكندرية

12:11 م الأحد 16 يوليه 2017

إصابة مشرف أمن في هجوم مسلح على قطعة أرض بالإسكندرية

هجوم مسلح على قطعة أرض بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب مشرف أمن بإحدى شركات المقاولات، اليوم الأحد، بعدما هاجمه 8 مسلحين بأسلحة نارية، في أثناء حراسته قطعة أرض تابعة للشركة في شارع مسجد القباري غرب الإسكندرية.

كان قسم شرطة مينا البصل، قد تلقى إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول "ر.ع.م.ال"، 57 عامًا، مشرف أمن للمقاولات، مقيم بمساكن كوم الملح دائرة القسم، مصابًا بإدعاء رش بالإلية اليسرى والبطن.

وأكد المجني عليه، خلال تحريات المباحث، أنه في أثناء وجوده بعمله لحراسة عقار تحت الإنشاء في المكان السابق ذكره فوجئ ببعض الأشخاص مستقلين 3 سيارات محاولين الاستيلاء على العقار، وأطلق أحدهم أعيرة نارية من سلاح بحوزته محدثًا إصابته، وفروا هاربين.

وضبطت مباحث القسم المتهمين وهم "ح.ص.أ.ع"، 34 عامًا، عاطل، مقيم بمحافظة سوهاج، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62× 39 مم، بالخزينة الخاصة بها، و"م.ر.م.م"، 20 عامًا، سائق، و"أ.ج.أ"، 24 عامًا، سائق، و"م.ال.م"، 52 عامًا، عاطل، و"م.ال.م"، 21 عامًا، عاطل، و"م.ا.ح"، 17 عامًا، عاطل، و"م.ي.م"، 43 عامًا، عاطل، و"ع.م.ع"، 44 عامًا، عاطل، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود نزاع على ملكية العقار بين المتهم الأول والشركة المشار إليها، واتخذت إجراءات النشر عن البندقية المضبوطة.

حُرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بسبب غسيل سيارة.. مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالقليوبية

    أخبار

  • تفاصيل استشهاد ضابط الأمن الوطني في القليوبية

    أخبار

  • ضبط 250 هاربًا من أحكام في حملة أمنية بالغربية

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدمياط

    أخبار

إعلان

07633fec2e.jpg
0d7e2501f9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها

مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها