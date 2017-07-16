تهنئة "إجبارية" من أردوغان للشعب التركي في ذكرى المحاولة الانقلابية

اسطنبول - (د ب أ):

تفاجأ المستخدمون ممن كانوا يريدون الاتصال بهواتف محمولة في تركيا الليلة الماضية، بسماع رسالة صوتية غير متوقعة وإجبارية من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقبل أن يبدأ الاتصال فعليا، كان يضطر المتصلون إلى سماع تسجيل من الرئيس، في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

ويقول أردوغان في التسجيل :"بصفتي رئيسكم، أهنئكم في الخامس عشر من يوليو بـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية". رحم الله شهداءنا وأتمنى لمحاربينا القدماء الصحة والعافية".

وأكد رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمر فاتح سايان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن هذا الرسالة تمت برعاية من الدولة.

وكتب :"جميع أفراد شعبنا، يسمعون، خلال الاتصالات، رسالة الرئيس رجب طيب أردوغان في يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في الخامس عشر من يوليو".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، شعر كثير من المستخدمين بالصدمة، وتم تداول مقاطع لهم وهو يحاولون الاتصال بأقاربهم بينما كان يتعين عليهم أولا الاستماع إلى الرسالة الرئاسية كاملة.

ويبدو أن رسالة أردوغان لم تعد موجودة صباح اليوم.