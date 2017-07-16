أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تهنئة "إجبارية" من أردوغان للشعب التركي في ذكرى المحاولة الانقلابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تهنئة "إجبارية" من أردوغان للشعب التركي في ذكرى المحاولة الانقلابية

12:03 م الأحد 16 يوليه 2017

الرئيس رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):
تفاجأ المستخدمون ممن كانوا يريدون الاتصال بهواتف محمولة في تركيا الليلة الماضية، بسماع رسالة صوتية غير متوقعة وإجبارية من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقبل أن يبدأ الاتصال فعليا، كان يضطر المتصلون إلى سماع تسجيل من الرئيس، في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

ويقول أردوغان في التسجيل :"بصفتي رئيسكم، أهنئكم في الخامس عشر من يوليو بـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية". رحم الله شهداءنا وأتمنى لمحاربينا القدماء الصحة والعافية".

وأكد رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمر فاتح سايان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن هذا الرسالة تمت برعاية من الدولة.

وكتب :"جميع أفراد شعبنا، يسمعون، خلال الاتصالات، رسالة الرئيس رجب طيب أردوغان في يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في الخامس عشر من يوليو".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، شعر كثير من المستخدمين بالصدمة، وتم تداول مقاطع لهم وهو يحاولون الاتصال بأقاربهم بينما كان يتعين عليهم أولا الاستماع إلى الرسالة الرئاسية كاملة.

ويبدو أن رسالة أردوغان لم تعد موجودة صباح اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القصة الكاملة لصورة "دجاجة" أغضبت قنصل تركيا بالإسكندرية (صور ومستندات)

    أخبار

إعلان

1458cf51b1.jpg
6b9bbf717f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها

مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها