العليا للمفاوضات تستنكر تصريحات السفير الروسي عن المعارضة السورية

مصراوي Masrawy

كتبت – إيمان محمود

استنكرت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، الأحد، تصريحًا صحفيًا للسفير الروسي في جنيف ألكسي بورودافكين يصف فيه وفد المعارضة السورية في جنيف بـ"عناصر متطرفة".

وكانت مواقع إخبارية نقلت عن السفير الروسي للأمم المتحدة، أليكسي بورودافكين قوله في جنيف "إن أهم سلبيات المحادثات هي وجود عناصر متطرفة داخل الهيئة العليا للمفاوضات يطالبون بإقصاء الرئيس الشرعي للبلاد بشار الأسد".

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات في بيان نشرته على حسابها على تويتر إنها تستنكر هذا التصريح وتستغرب أن يكون السفير الروسي غير مطلع على بيان الرياض وهو وثيقة هامة ويشكل خارطة طريق واضحة.

وأوضحت أن "أعضاء المؤتمر جميعًا -وهم ممثلو أوسع شرائح قوى الثورة والمعارضة السورية- يطالبون في هذا المؤتمر بألا يكون الأسد أو زمرته وكل من تلطخت يده بدماء السوريين الأحرار أي دور في مستقبل سوريا السياسي."

كما طالب أعضاء المؤتمر جميعًا بـ"محاكمة الذين هدموا سوريا وشردوا شعبها، واعتقلوا الآلاف من أبنائها فضلًا عن مئات الآلاف من المعوقين والمفقودين".

واتهمت الهيئة السفير الروسي بأنه يريد التشويش على وحدة موقف المعارضة، مؤكدة أن الذين يقبلون ببقاء الأسد ليسوا من الثورة أو المعارضة، بل هم مؤيدو الأسد والمناصرون له، ولا مكان لهم في صفوف الثورة والمعارضة، بحسب البيان.

كما شددت الهيئة العليا للمفاوضات على خلو صفوفها ممن يقبل ببقاء بشار الأسد الذي "فقد شرعيته الافتراضية أصلا"، معتبرة أن الذين يقبلون به ويدعون إلى تمكينه من مزيد من الانتقام فهم فقط أعداء هذا الشعب، بحسب قولهم.

وأكد البيان أن الهيئة العليا للمفاوضات لا يعنيها ما يفكر به الآخرون من دول "تبحث عن مصالحها فقط".

واختتمت محادثات جنيف جولتها السابعة بين أطراف الأزمة السورية، الجمعة الماضية، بعدما استمرت خمسة أيام انتهت باجتماعات منفصلة مع طرفي المفاوضات مع المبعوث الدولي ستفان دي ميستورا، بينما طالبت المعارضة بدعم دولي لمحاسبة إيران وإخراجها من سوريا.

