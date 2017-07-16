أخبار عاجلة

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

غضب سعودي على توتير من تصريحات قطرية عن الملك فهد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غضب سعودي على توتير من تصريحات قطرية عن الملك فهد

12:15 م الأحد 16 يوليه 2017

القاهرة- (مصراوي):

اجتاحت حالة من الغضب موقع تويتر في ، بعد تصريحات عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، عن موقف الملك فهد من تحرير الكويت، حسبما أوردت سي إن إن الأمريكية.

وقالت الشبكة إن العذبة ظهر على قناة الجزيرة، وتحدث عن دور السعودية في تحرير الكويت، مشيرا إلى أن الملك فهد كان يخشي أن تكون السعودية بعد الكويت.

ولاقت تصريحات رئيس تحرير صحيفة العرب لاقت ردود أفعال واسعة، كما تصدّر هاشتاج "#الا_فهد_لن_تمر_مرور_الكرام" موقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث عبّر فيه المغردون عن رفضهم لتصريحات العذبة.

ومن جانبه، ردّ سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي في سلسلة تغريدات على تصريحات العذبة عن الملك فهد، قائلاً إن "موقف السعودية التاريخي بزعامة الفهد مازال بالأذهان والكثير من شهود الأعيان موجودون."

القح

وأعاد القحطاني نشر مقطع قديم للملك فهد يؤكد فيه أن الكويت والسعودية بلد واحد، إما يعيشان سويا أو ينتهيان سويا، وهو القرار الذي اتخذه وقت تحرير الكويت.

وكتب مبارك الهاجري تحت الهاتشاج نفسه يقول "الفهد عز العرب الله يغفر ل أبوفيصل ويسكنه فسيح جناته، تبقئ الأسود أسودٌ والكلابُ كلابُ."

1

وكتب حساب يحمل اسم حقائق سوداء قطر يقول "يا عبدالله العذبه الكويتيون يعلمون موقف قطر من الربيع العبري في الكويت ووصف اميرها بالظالم في قناة الجزيرة."

كما غرد مشعل الخالدي "عزيزي القطري: حاول أن قاوم إغراء أن تقول أن الجيش القطري شارك بغزوة بدر! توقف عن شرب حليب الحمير فوراً!"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)