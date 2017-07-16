غضب سعودي على توتير من تصريحات قطرية عن الملك فهد

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):

اجتاحت حالة من الغضب موقع تويتر في السعودية، بعد تصريحات عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، عن موقف الملك فهد من تحرير الكويت، حسبما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت الشبكة إن العذبة ظهر على قناة الجزيرة، وتحدث عن دور السعودية في تحرير الكويت، مشيرا إلى أن الملك فهد كان يخشي أن تكون السعودية بعد الكويت.

ولاقت تصريحات رئيس تحرير صحيفة العرب لاقت ردود أفعال واسعة، كما تصدّر هاشتاج "#الا_فهد_لن_تمر_مرور_الكرام" موقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث عبّر فيه المغردون عن رفضهم لتصريحات العذبة.

ومن جانبه، ردّ سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي في سلسلة تغريدات على تصريحات العذبة عن الملك فهد، قائلاً إن "موقف السعودية التاريخي بزعامة الفهد مازال بالأذهان والكثير من شهود الأعيان موجودون."

القح

وأعاد القحطاني نشر مقطع فيديو قديم للملك فهد يؤكد فيه أن الكويت والسعودية بلد واحد، إما يعيشان سويا أو ينتهيان سويا، وهو القرار الذي اتخذه وقت تحرير الكويت.

وكتب مبارك الهاجري تحت الهاتشاج نفسه يقول "الفهد عز العرب الله يغفر ل أبوفيصل ويسكنه فسيح جناته، تبقئ الأسود أسودٌ والكلابُ كلابُ."

وكتب حساب يحمل اسم حقائق سوداء قطر يقول "يا عبدالله العذبه الكويتيون يعلمون موقف قطر من الربيع العبري في الكويت ووصف اميرها بالظالم في قناة الجزيرة."

كما غرد مشعل الخالدي "عزيزي القطري: حاول أن قاوم إغراء أن تقول أن الجيش القطري شارك بغزوة بدر! توقف عن شرب حليب الحمير فوراً!"