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الاحتلال الإسرائيلي يفتح المسجد الأقصى للمصلين عبر بوابات إلكترونية

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يفتح المسجد الأقصى للمصلين عبر بوابات إلكترونية

12:13 م الأحد 16 يوليو 2017

الاحتلال الإسرائيلي يفتح المسجد الأقصى للمصلين عبر بوابات إلكترونية

رام الله- (أ ش أ):

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط وباب المغاربة، كما سمحت للمصلين بالدخول عبر البوابات الإلكترونية.

وقال مدير المسجد الأقصى المبارك عمر كسواني لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاحتلال سلمهم جميع مفاتيح الأبواب الخاصة بالمسجد الأقصى المبارك عدا باب المغاربة الذي يسيطر عليه الاحتلال، مؤكدا أنه يرفض جميع الإجراءات الجديدة المفروضة على المسجد، ونرفض أن نمر عبر بوابات إلكترونية.

وأضاف أن أول ما سنقوم به الآن بعد دخولنا هو رفع الأذان والصلاة داخل المسجد الأقصى.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق المسجد الأقصى منذ صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عملية الاشتباك المسلح الذي وقع في باحات الأقصى وأدى إلى استشهاد 3 شبان من مدينة أم الفحم (أراضي 48)، ومقتل شرطيين إسرائيليين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه قرر إعادة فتح الحرم القدسي تدريجيا اليوم، مع اتخاذ تدابير وقائية كوضع أجهزة لكشف المعادن وتثبيت كاميرات مراقبة على بوابات الدخول.
وقال نتنياهو، في بيان إنه أجري مناقشة مع القيادة الأمنية العليا وأمر بوضع أجهزة كشف المعادن على بوابات دخول الحرم القدسي، وسنضع أيضا كاميرات مراقبة خارج الحرم القدسي"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد.

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