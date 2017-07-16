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تأجيل محاكمة 170 متهماً بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ22 يوليو

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 170 متهماً بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ22 يوليو

11:50 ص الأحد 16 يوليو 2017

تأجيل محاكمة 170 متهماً بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ22 يوليو

كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 170 شخصاً من العناصر الإرهابية، في القضية التي تحمل رقم 247 لسنة 2016 إلى جلسة 22 يوليو الجاري.

وجاء في أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور، بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير، لقاعدة بلبيس الجوية؛ تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات، واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

ورصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.

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