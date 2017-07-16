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بالصور- "قبطي ومسلم" يد واحدة تنظف المقابر في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور- "قبطي ومسلم" يد واحدة تنظف المقابر في الوادي الجديد

11:56 ص الأحد 16 يوليو 2017

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شارك الأقباط ورجال الكنيسة من الآباء والكهنة، من إيبارشية السيدة العذراء في الوادي الجديد، تحت إشراف الأنبا بقطر أسقف الإيبارشية، اليوم الأحد، إخوانهم المسلمين في حملة نظافة وتشجير جميع الأحياء السكنية بواحة الخارجة تحت شعار "قبطي ومسلم.. إيد واحدة".

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الحملة شارك فيها بعض الأحزاب السياسية ورجال وسيدات الكنيسة بالخارجة، ولفيف من أهالي المحافظة، لنظافة الأحياء وزراعة أشجار، ونباتات مزهرة، وذات ظل بجوار أسوار مقابر المسلمين في مدينه الخارجة.

وأكد "الطماوي" أن مركز الخارجة شارك في الحملة بالمعدات والآلات الفنية، وتوفير شتلات الأشجار والنباتات المزهرة، لافتًا إلى أن الحملة تضمنت رفع مخلفات الهدم والمباني المتراكمة بالأحياء السكنية والطرق.

وأشار "الطماوي" إلى انتهاء الأعمال بشارع "الناضورة" وأمام مركز شباب السبط، وبجوار المعهد الديني، وبجوار محطتي الأمل والزهراء ومركز شباب أرض السلام.

وأضاف رئيس مركز الخارجة، أن أجواء المحبة والمودة والإخاء كانت تسود بين أعضاء الحملة من مسلمين وأقباط، لنظافة بلدهم، فضلًا عن إصرار رجال الكنيسة على زراعة أشجار بجوار مقابر المسلمين، وحرصهم على نظافتها ومشاركة إخوانهم المسلمين في تجميل المظهر العام للمقابر.

وقال الأنبا بقطر: "إننا نصلى من أجل سلامة بلادنا ووحدتها وتماسكها وسلامها وأتذكر قول قداسة البابا شنودة الثالث نيح الله نفسه عن علاقتنا بأخوتنا المسلمين شركاء الوطن، (لقد عشنا قرابة أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان نقطف الشهد معًا ونجرح من الشوك معًا)".

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