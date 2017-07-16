وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم الاستثمار الداجني

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بمقر الوزارة بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء، عرض ومناقشة آليات التنسيق مع التنمية الزراعية، بخصوص التعديات، ولجان تقنين وضع اليد، وسرعة الانتهاء من لجان تثمين الأراضي بالمحافظة.

تضمن اللقاء، مناقشة سبل التنسيق فيما بين الوزارة والمحافظة، لاستغلال الأراضي الزراعية بالمحافظة، ونسب الاستغلال، الاستعداد المبكر لموسم القمح من حيث توفير الميكنة والآلات الزراعية والأسمدة.

كما تضمن اللقاء، الموافقة على إنشاء محطة ميكنة زراعية بالفرافرة، عرض ومناقشة إنشاء وحدات فرعية للميكنة الزراعية بقرى المحافظة، حضور وزير الزراعة للمحافظة، وذلك لافتتاح موسم جني النمور أول سبتمبر القادم.

كما وافق وزير الزراعة، على تنشيط الاستثمار الزراعي في جميع المجالات ودعم وتنشيط الاستثمار الداجني، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين في ذلك المجال.