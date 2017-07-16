محافظ القليوبية لوالدة الشهيد "خالد المغربي": "يارتني كنت مكانه".. "صور"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

رفع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، لافتة باسم شهيد الشرطة "خالد المغربي" على مدرسة طوخ الثانوية بنات، بحضور طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية وعددٍ من النواب.

وأكد "عشماوي" في تصريحات صحفية، تقدير مكانة الشهداء ومنزلتهم وسط الناس وعند الله في الأخرة، وقال لوالدة الشهيد: "يارتني كنت مكانه وسنلحق به في الجنة".

وأضاف "عشماوي" أن المحافظه بصدد إصدار سجل بطولي لشهداء الوطن من أبناء الإقليم، في شكل مجلد وثائقي يحكي بطولاتهم ويخلد ذكراهم، وإهدائه لأرواحهم، موضحًا أن هؤلاء الأبطال دفعوا حياتهم فداءً للوطن، وستظل ذكراهم خالدة في التاريخ.

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة لا تفرط في أولادها الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وستظل في محاربة هذا الإرهاب الأعمى، وكل من يحاول زعزعة أمن الوطن.