"ثقافة الأقصر" يستأنف احتفالات "عاصمة الثقافة العربية".. الأربعاء

الأقصر - محمد محروس:

يستأنف فرع ثقافة الأقصر، فعاليات برنامج عاصمة الثقافة العربية، بإقامة سلسلة من الندوات والأمسيات الشعرية ومعارض الحرف التراثية والفنون التشكيلية، خلال الفترة من 19 يوليو وحتى 8 أغسطس.

ففي يوم 19 يوليو، ينظم قصر ثقافة الأقصر ندوة بعنوان "رحلة أمير فى أوائل القرن العشرين" عن كتاب سياحة آثرية، بحضور الدكتور أحمد الشوبكي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وحاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وطلال سعد الرميضي أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين، وعايد عتيق جريد الأستاذ بجامعة الكويت، محمد عبد العزيز مدير آثار مصر العليا، ورضوان عبد الراضي أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة أسوان.

وفي 20 يوليو، تقام أمسية الكويت رائدة من رواد الثقافة العربية: التأثيرات المتبادلة بين الثقافتين الكويتية والمصرية ودور ذلك في الارتقاء بالثقافة العربية، بحضور الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، وأحمد الشوبكي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وحاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وطلال سعد الرميضي أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين، وعايد عتيق جريد الأستاذ بجامعة الكويت.

ويقام في الفترة من 19 إلى 23 بمقر القصر ورشة للحرف التراثية تبدأ فعالياتها يوميًا فى تمام السابعة مساءً.

ويقام يومي 22 و23 يوليو بمكتبة مصر العامة أمسية شعرية لعدد من الشعراء المصريين والعرب "بيت الشعر العربي"، يشارك فيها شعراء من مصر وسوريا والعراق، على أن يخصص يوم 23 للشعر الوطني في ذكرى 23 يوليو. وفى ساحة أبو الحجاج يقام عرضان لفرقتى سوهاج والأقصر للفنون الشعبية.

ومن 24 يوليو حتى 7 أغسطس يقام معرض للفن التشكيلى بمكتبة مصر العامة "تصوير، نحت، حفر، فوتوغرافيا، خط عربي، حرف تراثية"، ومعرض لرسوم الأطفال بمشاركة فنانين عرب من السودان والأردن وفلسطين والسعودية.