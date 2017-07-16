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9 أغسطس.. نظر الاستئناف على عزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية

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مصراوي Masrawy

9 أغسطس.. نظر الاستئناف على عزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية

11:47 ص الأحد 16 يوليو 2017

9 أغسطس.. نظر الاستئناف على عزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية

كتب- محمود السعيد:
حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، جلسة 9 أغسطس المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من على فهمي على المحامي، بصفته الحارس القضائي، على حكم محكمة بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد سعفان، وأمانة سر أحمد سالم، قضت بقبول الدعوى القضائية المطالبة بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية.

وكان عصام الدين أبوالعلا، المحامي أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، مفوضًا عن أشرف محمد عامر، و10 آخرين من أعضاء نقابة المهن التعليمية، طالب فيها بعزل الحارس القضائي للنقابة، على أن يستبدل به حارسين قضائيين آخرين.

واختصمت الدعوى، المسجلة برقم 3590 لسنة 2016، كلًا من على فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن النقابة يحيط بها خطر إهدار أموالها؛ حيث لا يعلم أحد كيف تنفق أموالها أو ما تحصله من أموال، من المصادر المحددة بالقانون، كما أن الحارس القضائي يعمل بلا رقيب، في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون حق متابعة أموالهم، ومناقشة أوجه الصرف، والموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.
وأضاف مقيمو الدعوى: إن الحارس القضائي غرد خارج السرب وأدار النقابة منفردًا، وكانت إدارته سيئة بدرجة أضرت بمصالح وأموال النقابة، الأمر الذي يشكل خطرا داهما على نقابة المهن التعليمية.

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