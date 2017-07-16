حركة المرور.. تباطؤ حركة السير في الأوتوستراد وصلاح سالم وشارعي الطيران والهرم

كتب - فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة، صباح اليوم، الأحد معدلات سير طبيعية بمعظم المحاور، وسط تدعيم الطرق وميادين القاهرة الكبرى بالخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة المرور على مدار اليوم بالكامل لتسيير حركة السيارات.

وشهدت الطرق الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية مما لا تستدعى تعديل أي مسارات للرحلات المرورية، فيما تنصح إدارة المرور بالابتعاد عن الكباري والتوجه للمسطحات الأرضية نظرًا لارتفاع دراجات الحرارة.

وظهرت كثافات مرورية، أعلى محور الأوتوستراد بسبب عطل سيارة نقل في الاتجاه القادم من حلوان والمعادي حتى الطريق الدائري؛ وتباطئت حركة المرور بمحور صلاح سالم وسط انتشار رجال المرور بالطريق.

كما صدمت سيارة ملاكي شخص في تقاطع شارع الطيران مع أفريقيا في مدينة نصر مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات وتم نقل المصاب إلى المستشفى فيما تجرى إدارة المرور أعمال تغيير طبقة أسفلتيه لكوبري العاشر، وتم غلق حارة مرورية للقادم من عين الحياة حتى كورنيش المعادي كما تنصح إدارة المرور باستخدام نفق الأزهر اليوم كبديل جيد عن كوبري أكتوبر لتخفيف الأحمال عليه فيما تشهد باقي الطرق كثافات متوسطة.

كما عززت اليوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور العاصمة، بالشوارع و الميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة و لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور، بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

وظهرت تكدسات أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارعي الهرم والجامعة بالجيزة.