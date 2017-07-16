هل وقع أيمن أشرف للزمالك؟ «التحرير» تُجيب

التحرير

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نفى أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، لمسئولي النادي الأهلي كل الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، عن التفاوض مع نادي الزمالك من أجل اللعب له الموسم المُقبل.

وعلمت «التحرير» أن اللاعب أكد لمسؤولي الأهلي أنه ملتزم بتعاقده تمامًا مع الفريق الأحمر، الذي يشرفه العودة إلى صفوفه مجددًا كأحد أبناء النادي.

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وقال لاعب سموحة لمسئولي الأهلي إنه لم يفكر لحظة واحدة في الزمالك كما أشيع عنه، وإنه قام بالتواصل مع القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مسئول في النادي الأهلي أن أيمن أشرف لا يستطيع التعاقد مع أي ناد آخر، لأن التعاقد بينه وبين الأهلي مكتمل الأركان القانونية والإجرائية.