بعد ساعات.. إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات

كتب- محمد قاسم:

يجتمع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، ظهر اليوم، للإعلان عن الحد الأدنى للتقدم لكليات المرحلة الأولى في تنسيق القبول بالجامعات والمقرر بدءها غدًا الاثنين.

كما يحدد المجلس، في اجتماعه أعداد الطلاب المقرر قبولها في القطاعات الطبية والهندسية والأدبية.

ويعقب الاجتماع، لقاء صحفي للوزير للإعلان عن ما انتهى إليه الاجتماع.

كانت مؤشرات أولية لتنسيق القبول بالجامعات والكليات، كشفت انخفاضًا في نسب الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة بعدما تراجع عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى 100% بنسبة 4.9%، ومن 90% إلى 95% بنسبة 1.26% عن نتيجة الثانوية العام الماضي.

وفي العام الماضي، كان الحد الأدني للمرحلة الأولى، في الشعبة العلمية: 396 درجة فأكثر أي بنسبة 96.6% حتى 100 %. أما الشعبة الهندسية: 380 درجة فأكثر أي بنسبة 92.7% حتى 100%. وبالنسبة للشعبة الأدبية: الحد الأدني لها 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80 % حتى 100%.

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مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى: الطب ٩٧.٦٪ والصيدلية ٩٦.٦٪ وهندسة ٩٢.١٪