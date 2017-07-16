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إيران وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي

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مصراوي Masrawy

إيران وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي

11:25 ص الأحد 16 يوليو 2017

إيران وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي

إيران وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي

طهران - (د ب أ):

وقعت إيران وفيتنام اليوم، الاحد، على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بحضور وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، محمد رضا نعمت زاده ووزير الزراعة والتنمية القروية الفيتنامي، نوين سونج كونج، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) اليوم.

جاء التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مقر منظمة تطوير التجارة الايرانية.

وفي مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، دعا نعمت زاده إلى الاسراع بإقرار إقامة علاقات مصرفية بين البلدين وإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين إيران وفيتنام في غضون الشهرين القادمين.

وصرح نعمت زاده بأن مشاركة وزارة النفط الفيتنامية في تطوير حقل "دانان" وشركة فيتنامية أخرى في منطقة "قشم" التجارية والاقتصادية الحرة تبشر بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

 

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