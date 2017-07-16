من حياة العربدة في الملاهي الليلية إلى مدح النبي.. 14 معلومة عن ماهر زين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لم يكن الغناء مبتغاه، بل كان كل شغفه بالموسيقى التي ورث حبها عن والده، ولكنه القدر الذي حوَّل مسار طريقه على المستوى الفني والشخصي، ليصبح خلال فترة وجيزة من أحد أهم المنشدين الدينيين في العالم، ولعل في غنائه بعدد من اللغات سببًا في سرعة انتشاره حول العالم.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير -لايف" 14 معلومة عن المنشد الديني ماهر زين.

1- اسمه بالكامل ماهر مصطفى ماهر زين.

2- ولد في لبنان يوم 16 يوليو من عام 1981، أي أنه يبلغ من العمر 36 عامًا.

3- انتقل مع أسرته للعيش في السويد عندما كان عمره 8 سنوات، كلاجئين سياسيين، بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، ولا يزال مقيما هناك حتى هذا الوقت.

4- أحب الموسيقى عن طريق والده المطرب، وحصل على أول آلة موسيقية في عمر العاشرة، كما أحب العزف على البيانو منذ صغره، ومع مرور الوقت بدأ أصدقاؤه يلفتون نظره إلى موهبته.

5- تنقل خلال حياته بين عدد من الدول مثل: "السويد، مصر، المغرب"، بجانب عدد من الدول الأوروبية، لذا لم تتسم لغته العربية بطابع خاص، وإنما كانت هجينا بين لكنات عربية عديدة، وإن كانت تغلب اللكنة اللبنانية عليه.

6- غنى لأول مرة أمام الجمهور في حفل مدرسي عام 1996، وكانت أغنية راب شهيرة.

7- تعرف على المنتج "ريد وان"، وهو واحد من أكبر المنتجين فى العالم، وانتقل معه من السويد لنيويورك، كموزع موسيقي، وعن تلك الفترة قال: "فى البداية كنت سعيدًا طبعا لأننى رأيت مستقبلى المليء بالمال والتنزه مع المشاهير والشهرة، وذلك من خلال مهنة أعشقها، ولكن بعد فترة بدأت أرى الأمور بعين أخرى وأنزعج من هذه الحياة الصاخبة والزيف والرغبة فى جمع المال، وحينها قررت أن أعيد النظر فى هذه الحياة وأحاول تغييرها للأفضل".

شاهد أيضا

8- تعرف في العاصمة السويدية "ستوكهولم" على مجموعة من الأصدقاء اصطحبوه إلى أحد الجوامع، فتعرف على حياة جديدة بلا زيف أو حب للمال، وأصبح إنسانًا آخر، ولكنه دخل في مرحلة من الصراع النفسي، حتى أقنع نفسه بترك الموسيقى تمامًا.

9- بعد ابتعاده عن مجال الموسيقى والتزامه دينيا في عام 2007، اقترح عليه أصدقاؤه أن يستغل صوته في عمل الخير، خاصة وأنه يمتلك موهبة الغناء، وبالفعل عمل بنصيحتهم.

10- انضم إلى شركة "أواكينينج" التى قدمت من قبل سامي يوسف وفي نوفمبر 2009 صدر ألبومه الأول Thank you Allah والذى حاز على المرتبة الأولى فى مبيعات موقع أمازون فى قسم الموسيقى العالمية، كما حصلت أغنيته "يا نبى سلام عليك" على أفضل أغنية في "راديو نجوم إف إم" لعام 2009، لتتوالى بعده الأغاني والألبومات بسبع لغات مختلفة منها "التركي، الماليزي، الفرنسي، الإندونيسي".

11- يقول ماهر زين عن الفترة التي عاشها قبل الالتزام خلال لقائه التليفزيوني في برنامج "معكم": "كنت أعيش حياة لاهية وأذهب مع صديقاتي إلى النوادي الليلية، ولكني لم أتناول الخمور، لأنني لم أكن أحب طعمها ليس بدافع ديني"، لافتًا إلى أنه كان بعيدًا كل البعد عن الدين، لدرجة عدم حفظه سورة الفاتحة".

12- يعتبر الشيخ الكويتي مشاري راشد من ملهميه، وبرر ذلك بقوله: "لأن أختى كانت تستمع إلي أناشيده وهذا النوع من الغناء كان دائما ما يمس قلبي عندما أستمع إليه معها لدرجة أن عينى كانت تدمع وعلى الرغم من أننى كنت بعيدا جدا عن الإسلام وعن الله فإن هذه النغمات والكلمات المؤثرة كانت ترقق قلبي".

13- صرح بأنه يتابع البرامج الدينية لعدد من الدعاة مثل عمرو خالد ومصطفى حسني.

14- تزوج من فتاة مغربية تدعى "عائشة" بعد أن التقاها في مؤتمر بالعاصمة السويدية "ستوكهولم"، وأحبها من النظرة الأولى.