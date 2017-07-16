«صحفي» درس التجارة وعمل بالتمثيل.. 14 معلومة عن أحمد السعدني

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أحب الفن كهواية بحكم نشأته في عائلة فنية تهتم بالثقافة، لكن لم يرغب في احترافه، وفضل العمل كصحفي، إلا أن مجموعه في الثانوية العامة حوّل مساره، ليستقر به الحال في مجال التمثيل، وتواجهه تهمة "توريث الفن" التي يعاني منها أبناء الفنانين رغم الموهبة أحيانًا، لكنه نجح في فرض نفسه على الساحة الفنية، وعدم الاعتماد على والده لتسهيل مشاركته في الأفلام والمسلسلات.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن الفنان أحمد السعدني.

1- اسمه بالكامل أحمد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني.

2- ولد في 16 يوليو 1979، أي أنه يبلغ من العمر 38 عامًا.

3- والده هو الفنان الكبير صلاح السعدني، وعمه الأديب والكاتب الراحل محمود السعدني.

4- أحب التمثيل منذ طفولته وظهر لأول مرة على الشاشة في المشهد الأخير من الجزء الأخير لمسلسل "ليالي الحلمية"، مع والده صلاح السعدني.

5- على الرغم من حبه للتمثيل فإنه كان يطمح في العمل بمجال الصحافة الفنية، ولكن لم يؤهله مجموعه في الثانوية العامة الذي كان 89.5% للالتحاق بكلية الإعلام، التي قبلت في ذلك العام من مجموع 90%، فوجد نفسه ملتحقًا بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، وفق ما أوضح في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنان إسعاد يونس.

6- أول مقالة كتبها كانت في عمه الكاتب محمود السعدني، بعنوان "عمي هذا الرجل"، وذلك في أثناء دراسته بالصف الثالث الإعدادي.

7- بعد تخرجه في كلية التجارة عمل لفترة في مجال الصحافة الفنية، وكان يستفيد بالجلسات التي كان يعقدها والده بالمنزل مع كبار الفنانين، لينفرد بالأخبار الحصرية، قبل أن يقرر الاتجاه للتمثيل.

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8- رفض "أحمد" الظهور مع والده في أي عمل فني، حتى لا يقال إنه يمثل مع أبيه، ولم يلتقِ الأب ونجله سوى في عمل وحيد وهو مسلسل "رجل من زمن العولمة"، الذي حصل فيه "أحمد" على أول دور، وذلك بعد أن اعتذر أحمد زاهر عن أداء الدور، وفق ما صرح صلاح السعدني في حوار مع "روزاليوسف".

9- أوضح أن "الصحافة" أوقعت بينه وبين والده بسبب تزوير حديث عنه في إحدى الصحف بأنه لا يهتم برأيه، ما تسبب في غضب الأب ووقوع قطيعة مؤقتة بين الاثنين، وفق ما صرح به الممثل الشاب في حوار صحفي مع مجلة "سيدتي".

10- تألق الفنان أحمد السعدني أكثر في الدراما التليفزيونية، فشارك في العديد من المسلسلات مثل: "سكة الهلالي، قضية نسب، من أطلق الرصاص على هند علام، كلمة حق، زهرة وأزواجها الخمسة، فرقة ناجي عطا الله، الكبريت الأحمر، وعد".

11- له مشاركات في عدد من الأفلام السينمائية مثل: "يوم الكرامة، مرجان أحمد مرجان، مقلب حرامية، أعز أصحاب، وش إجرام، ساعة ونص"، كما أن له تجربة مسرحية وحيدة من خلال مشاركته في مسرحية "سكر هانم"، المأخوذة عن فيلم "سكر هانم".

12- تزوج وأنجب ولدين هما: "عبد الله ، وياسين"، علمًا بأن "السعدني" طلّق زوجته مرة واحدة، وتدخّل والده وقتها لإصلاح الأمور، ويقال إنه حدث الطلاق للمرة الثانية ولكن بشكل سري.

13- تعرض في عام 2010 لأزمة شديدة بعد أن صدم بسيارته فى منطقة العمرانية مزارعًا يبلغ من العمر 58 عامًا، مما أدى إلى وفاته، إلا أن الأمر انتهى بإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه.

14- يعتبر "أحمد" في الوقت الحالي هو حلقة الوصل بين والده والمقربين، حيث يخصص الفنان الكبير وقته لأحفاده سر سعادته بعد تخطيه حاجز الـ73 عامًا، وظهور معالم الشيخوخة الواضحة عليه.