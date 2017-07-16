صور| وضع اسم الشهيد «خالد المغربي» على مدرسة طوخ الثانوية

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وضع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، لافتة باسم الشهيد خالد المغربي على مدرسة طوخ الثانوية بنات، والذي استشهد في هجوم إرهابي، الأسبوع الماضي.

رافق المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، طه عجلان، ووكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوي، ومدير إدارة طوخ التعليمية، خالد الشربيني.

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ووجه عشماوي، حديثه لوالدة الشهيد، قائلا: «يا ريتني كنت مكانه، وسنلحق به في الجنة».















