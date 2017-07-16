المتحدث العسكري: القضاء على 3 تكفيريين وتدمير 5 مخازن بسيناء

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قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر، فضلًا عن تدمير عربة دفع رباعي و5 مخازن تحتوي على كميات من المواد المتفجرة والذخائر.

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أضاف المتحدث العسكري، أن عناصر تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس، تمكنت أيضًا من ضبط عربة نقل محملة بنحو طن بانجو، مؤكدًا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.