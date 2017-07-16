فيديو| «التموين»: طرح لحوم سودانية بـ80 جنيها للكيلو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تعاقدت على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "on live": "طرحنا لحوما سودانية بسعر 80 جنيها للكيلو في جميع منافذ الوزارة للمستهلك البسيط، في حين يصل سعرها في المحلات والسوبر ماركت إلى 100 جنيه".

شاهد أيضا

وتابع: "الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الدواجن وصلت إلى حوالي 100 ألف طن، وتم الاتفاق على استيراد هذه الكميات لصالح الحكومة المصرية، وأسعار الدواجن عند متوسط 31 جنيها للكيلو".