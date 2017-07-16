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فيديو| «التموين»: طرح لحوم سودانية بـ80 جنيها للكيلو

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فيديو| «التموين»: طرح لحوم سودانية بـ80 جنيها للكيلو فيديو| «التموين»: طرح لحوم سودانية بـ80 جنيها للكيلو

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إن الوزارة تعاقدت على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "on live": "طرحنا  لحوما سودانية بسعر 80 جنيها للكيلو في جميع منافذ الوزارة للمستهلك البسيط، في حين يصل سعرها في المحلات والسوبر ماركت إلى 100 جنيه".

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وتابع: "الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الدواجن وصلت إلى حوالي 100 ألف طن، وتم الاتفاق على استيراد هذه الكميات لصالح المصرية، وأسعار الدواجن عند متوسط 31 جنيها للكيلو".

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التحرير

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