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فيديو| صاحب مخبز: «الرغيف بـ5 قروش».. ومواطن: «العيش يتاكل حاف»

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فيديو| صاحب مخبز: «الرغيف بـ5 قروش».. ومواطن: «العيش يتاكل حاف» فيديو| صاحب مخبز: «الرغيف بـ5 قروش».. ومواطن: «العيش يتاكل حاف»

التحرير

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أجرى برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، تقريرا عن آراء المواطنين عن مدى جودة الخبز المدعم، لقياس مدى رضا المواطنين عن منظومة الخبز الجديدة.

وقالت مواطنة، من أمام مخبز بحي الشرابية: "المخبز ممتاز ورغيف العيش متوافر بشكل دائم، ونظام بطاقة الجديد مناسب ويكفي احتياجات الأسرة المصرية".

وأوضح محمود، عامل في المخبز: "مافيش شكاوى من رغيف العيش أو حجمه، والزحمة اللي كانت موجودة أمام المخابز أصبحت غير موجودة، طالما الرقابة موجودة العيش هايبقى كويس".

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وذكر مواطن: "العيش يتاكل حاف، وحجمه كويس وبنجيب بجنيه يقعد معانا يومين".

وأوضح صاحب المخبز، محمود راضي: "سعر رغيف العيش ثابت وهو 5 قروش، مافيش أي تغيير في وتحرير سعر الدقيق أمر طبيعي عشان نقدر نعمل رغيف عيش مظبوط، بس المشكلة عندنا لو مالقيناش تمن الدقيق موجود في البنك هانعمل إيه، لازم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، يتعهد بتوفير تمن الدقيق دائما".

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التحرير

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