بالصور.. المتحدث العسكري: القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة بسيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر.

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له، إن القوات استطاعت تدمير عربة دفع رباعى و5 مخازن تحتوى على كميات من المواد المتفجرة والذخائر خاصة العناصر التكفيرية.

في سياق آخر تمكنت عناصر تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس من ضبط عربة نقل محملة بحوالى طن من نبات البانجو المخدر.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

هذا وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات بواسطة الجهات المعنية.