أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. المتحدث العسكري: القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة بسيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. المتحدث العسكري: القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة بسيناء

11:17 ص الأحد 16 يوليو 2017

  • عرض 4 صورة

    a0bc6794b4.jpg

  • عرض 4 صورة

    ce8c3462ac.jpg

  • عرض 4 صورة

    265e1d52a1.jpg

  • عرض 4 صورة

    a38ef2c8ca.jpg

إعادة الألبوم

حوار- المتحدث باسم

الألبوم التالى

حوار- المتحدث باسم "مواصلات ": رفع سعر تذكرة الأتوبيس فائق الجودة

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر.

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له، إن القوات استطاعت تدمير عربة دفع رباعى و5 مخازن تحتوى على كميات من المواد المتفجرة والذخائر خاصة العناصر التكفيرية.

في سياق آخر تمكنت عناصر تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس من ضبط عربة نقل محملة بحوالى طن من نبات البانجو المخدر.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

هذا وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات بواسطة الجهات المعنية.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المتحدث العسكري: ضبط 464 شخصا من جنسيات مختلفة خلال محاولتهم الهجرة

    أخبار

  • القوات المسلحة تبث جديد عن العمليات العسكرية ضد التكفيرين بسيناء

    أخبار

  • لليوم الثاني.. القوات المسلحة تواصل قصفها الجوي لتجمع العناصر الإرهابية

    أخبار

  • الجيش يعرض فيديو لاستهداف القوات الجوية لمنفذي هجوم رفح

    أخبار

إعلان

02e4842121.jpg
f2ecc2ed36.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني "

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني "

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر