مستوطنون متطرفون يؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك

رام الله- (أ ش أ):

أدت مجموعة من المستوطنين المتطرفين طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي يمنع فيه حتى اللحظة دخول المسلمين إلى المسجد.

وقال شهود عيان، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال شرعت، قبل قليل، في تركيب بوابات إلكترونية على عدد من أبواب المسجد الأقصى.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث على التوالي، على خلفية الاشتباك المسلح الذي وقع صباح الجمعة الماضي وأدى إلى استشهاد 3 شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل ومقتل اثنين من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن مخابرات الاحتلال أجرت اتصالات مع مجموعة من موظفي الأوقاف الإسلامية وأبلغتهم بعدم الحضور إلى الأقصى عند فتحه ظهر اليوم كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقامت سلطات الاحتلال صباح اليوم بإدخال سيارات وعمال نظافة إلى المسجد الأقصى لتنظيفه من آثار التحطيم والتفتيش التي قاموا به الأيام الماضية.

يشار إلى أن0 سلطات الاحتلال صادرت مفاتيح باب الأسباط وباب المجلس من موظفي الأوقاف عقب اعتقالهم يوم الجمعة.