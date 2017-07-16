ضبط المتهم بقتل حداد وإصابة شقيقه دفاعا عن ابنته في إمبابة

كتب - محمد شعبان:

بعد 45 يوما، نجحت قوات الأمن بالجيزة في ضبط المتهم بقتل حداد وإصابة شقيقه بإمبابة.

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن مشادة كلامية نشبت بين "محمود.م"، 30 عاما، حداد، وشقيقه "مصطفى"، 37 عاما، و(طرف ثان) كل من "محمد.ع"، 35 عاما، عاطل، وشقيقه "حميدو"، 40 عاما، مالك مقهى؛ بسبب معاكسة الأول لابنة الثالث.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها مالك المقهى وشقيقه النار على الطرف الأول، مما أسفر عن مقتل الحداد وإصابة شقيقه.

وتمكن المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، من ضبط بندقيتين خرطوش عيار 12مم لدى شقيقة الطرف الثاني، وضبط مالك المقهى أثناء اختبائه بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

كما نجح النقيبان محمد المغربي، وكريم أبو العباس، معاوني المباحث، في ضبط المتهم الهارب وبحوزته أحدهما بندقية بامب أكشن عيار 12، و5 طلقات.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.