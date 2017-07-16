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الانتهاء من محطات مياه وصرف في طوخ بـ92 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

الانتهاء من محطات مياه وصرف في طوخ بـ92 مليون جنيه

10:20 ص الأحد 16 يوليو 2017

الانتهاء من محطات مياه وصرف في طوخ بـ92 مليون جنيه

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الانتهاء من أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طوخ، بطاقة 14 ألف متر مكعب يوميا، واستثمارات 39 مليون جنيه في أكتوبر المقبل.

وقال "مجاهد" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن نسبة الإنجاز في المشروع تجاوزت الـ85%، مشيرًا إلى أن التوسعات تخدم العديد من السكان داخل مدينة طوخ.

في السياق ذاته، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الانتهاء من 3 محطات كومباكت لمياه الشرب، بقرى "مرصفا، وبطا، ودجوى" بمركز بنها باستثمارات 53 مليون جنيه.

وأضاف: "جرى التسليم الابتدائي لهذه المشروعات الثلاثة، وتبلغ طاقة محطة مرصفا 50 لتر/ ث، وبطا 90 لتر/ ث، ودجوى 90 لتر/ ث، وستساهم المشروعات في حل مشكلة مياه الشرب بهذه القرى خلال الفترة المقبلة".

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