بعيدًا عن فوج الرحلات.. كيف تسافر لـ دهب بأرخص الأسعار؟

كتبت- هاجر حاتم:

هناك الكثير من شركات السياحة التي أصبحت تنظم العديد من الرحلات لمدينة دهب في جنوب سيناء، ولكن بعضها غالي الثمن قليلًا، لهذا يمكنك السفر دون الارتباط بفوج سياحي، بمفردك او مع أصحابك، بأرخص الأسعار، وفقًا لتجربة قام بها "مصراوي، نستعرضها لكم بالأسعار.

- تذاكر السفر لـ دهب عن طريق شركات الأتوبيس سوف تتكلف 300- 320 جنيهًا ذهاب - رجوع.

- ابتعد عن الفنادق الفخمة في دهب، فطبيعة المدينة السياحية بسيطة، وغير مكلفة، فلا هناك فرق كبير بين الكامب، والفندق. اختيار الكامب سيوفر عليك الكثير من المال، فالليلة في الغرفة المزدوجة والثلاثية تساوي 80 جنيه للفرد، بينما في الفندق فتتراوح بين 200- 250.

ملاحظة: الكامب يحتوي على أساس بسيط وغرفة مكيفة بحمام خاص.

- المواصلات عن طريق سيارات النصف نقل يتم محاسبتها بالرحلة، وليس بعدد الأفراد فكلما كان عدد أصحابك كبيرًا كلما كانت القيمة المدفوعة للفرد الواحد أقل، على سبيل المثال رحلة الـ 3 بولز- منطقة سياحية في دهب- يتراوح سعرها بين 100- 150 ج، والسيرة تتحمل ركوب أكثر من 10 أشخاص.

- أسعار المطاعم في دهب رخيصة الثمن، لهذا لا تحجز الكامب أو الفندق بالوجبات، حتى تستمتع بأشهى الأكلات من كل أنحاء العالم. حيث يتراوح سعر الوجبة الواحدة من 50- 60 جنيه.

- الملابس في دهب رخيصة الثمن أيضًا، مع قابلية "الفصال" من التجار.

- المياه في دهب غير صالحة للشرب، وزجاجة المياه سعرها 5 جنيهات، لهذا فشراء الكرتونة سيوفر عليك الكثير من المال.

- رحلات الـ 3 بولز والكيفز "أشهر المناطق في دهب، الجلوس في كل منها لا يحتاج منك سوى 25 جنيه للفرد.