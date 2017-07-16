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الخارجية الإيرانية: ننتظر دورا أكبر لمصر في المنطقة

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مصراوي Masrawy

الخارجية الإيرانية: ننتظر دورا أكبر لمصر في المنطقة

09:51 ص الأحد 16 يوليه 2017

الخارجية الإيرانية: ننتظر دورا أكبر لمصر في المنطقة

طهران - (د ب أ):
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن من أهم بلدان المنطقة والعالم الإسلامي الّتي يمكنها أن تؤدّي دورا بارزا، ولكنه اعتبر أن مصر لم تمارس دورها المطلوب في المنطقة حتّى اليوم.

ونقلت وكالة "تسنيم الدولية للأنباء" اليوم الأحد عنه القول إن "مصر يمكن أن تستعيد مكانتها السّابقة في المنطقة، وأن تساهم في نشر السلام وتعزيز العالم الإسلامي".
 وأكد :"مصر تختلف كثيرا عن بعض الدول حديثة الولادة في المنطقة".

وحول العلاقات بين مصر وإيران، قال قاسمي إن هذه العلاقات ولأسباب مختلفة بقيت عند حدود مكتب رعاية مصالح البلدين، وأضاف :"لكنه يتم بين الحين والآخر لقاءات بين وزراء خارجية البلدين وتنفيذ حوارات هاتفية عند الضرورة لتبادل وجهات النظر. هناك إمكانية لتعزيز العلاقات مع مصر، ونحن نحترم الشعب المصري وحضارته".

ولفت إلى أنه "بسبب طول فترة قطع العلاقات وتواجد عناصر دخيلة، وتدخل بعض الأطراف، إضافة إلى العداوة والحسد التي ينظر بها البعض الى العلاقات بين البلدين، فإنّه لم تتوفر الشروط المناسبة حتى الآن إلى إعادة العلاقات مع مصر كما كانت وتعزيزها".

وقال :"نطالب مصر بأن تنظر الى الأمر بواقعية فيما يخص إيران وأن تتخذ قرارها على هذا الأساس".

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