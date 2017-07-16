استطلاع جديد: تراجع شعبية الرئيس الأمريكي ترامب إلى 36 %

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت نتائج استطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة ايه بي سي نشر أمس، السبت، أنه بعد مرور نحو ستة أشهر على تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه، انخفضت شعبيته إلى 36 %.

وأوضح الاستطلاع أن شعبية ترامب تراجعت مقارنة بشهر أبريل الماضي عندما بلغت 42%.

وقد ارتفعت نسبة عدم شعبية ترامب بواقع خمس نقاط لتصل إلى 58 %، وقال 48 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم " يعارضون بقوة " أداء الرئيس الأمريكي الحالي.

ويوضح الاستطلاع الجديد أن نحو نصف الأمريكيين تقريبا (48%) يرون أن قيادة أمريكا للعالم في أضعف حالتها منذ تنصيب ترامب في يناير الماضي، وذلك مقارنة بـ 27% قالوا إنهم يرون أن قيادة أمريكا للعالم أصبحت أكثر قوة.

وقال 50% من الأمريكيين إن الرئيس الـ45 لأمريكا يؤدي عمله بصورة أسوأ من معظم الرؤساء السابقين، في حين قال أقل من 25 % إن الرئيس يؤدي عمله بصورة أفضل من سابقيه.

وقالت نسبة مماثلة إن ترامب يؤدي عمله بصورة مماثلة للرؤساء السابقين، وذلك بحسب ملخص نتائج نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ومن ناحية أخرى، أشار 55% إلى أنهم يعتقدون أن ترامب لا يحرز تقدما كبيرا تجاه تحقيق أهدافه.