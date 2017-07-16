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القوات الافغانية تعيد السيطرة على منطقة من قبضة طالبان جنوب أفغانستان

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مصراوي Masrawy

القوات الافغانية تعيد السيطرة على منطقة من قبضة طالبان جنوب أفغانستان

09:35 ص الأحد 16 يوليه 2017

القوات الافغانية تعيد السيطرة على منطقة من قبضة طالبان جنوب أفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):
أعادت قوات الامن الافغانية السيطرة على منطقة ناوا، من مسلحي طالبان بإقليم هلمند جنوب البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاحد.

وسيطرت القوات الافغانية على المنطقة، بعد أيام من وقوع اشتباكات وبعد أشهر من سيطرة مسلحي طالبان عليها.

وأكد المتحدث باسم الحاكم الاقليمي، عمر زواك أن القوات الافغانية أحكمت السيطرة على الأجزاء الرئيسية من منطقة ناوا أمس السبت، من بينها وسط المنطقة، حيث أقام مسلحو طالبان مواقع مهمة للقتال.

وأضاف زواك أن القوات الاجنبية المتمركزة في أفغانستان تقدم أيضا الدعم لقوات الامن الافغانية، لاسيما الدعم الجوي.
وأضاف أن عمليات التطهير تجرى في المنطقة وأحد التحديات الرئيسية فيما يتعلق بتطهير المنطقة هي القنابل التي تزرع على جوانب الطرق من قبل مسلحي طالبان.

وليس هناك أي تقارير تتعلق بسقوط ضحايا خلال الاشتباكات حتى الان، حيث لم تعلق حركة طالبان بعد على سقوط المنطقة في أيدي قوات الامن.

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