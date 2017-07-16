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عاهل الأردن يجري اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن التطورات في الحرم القدسي

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مصراوي Masrawy

عاهل الأردن يجري اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن التطورات في الحرم القدسي

09:30 ص الأحد 16 يوليو 2017

عاهل الأردن يجري اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن التطورات في الحرم القدسي

عمان - (د ب أ):
أجرى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطورات في الحرم القدسي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن الملك عبدالله الثاني أجرى اتصالا بنتنياهو أمس السبت، وبحثا أهمية التهدئة ومنع التصعيد في الحرم القدسي الشريف.

وأضافت أن الملك "جدد إدانة الهجوم في القدس يوم الجمعة، مؤكدا رفض العنف بجميع أشكاله وخصوصا في الأماكن المقدسة وأماكن العبادة".

وذكرت أن الملك طالب نتنياهو بضرورة إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، وشدد على رفض الأردن المطلق لاستمرار إغلاق الحرم. وأكد ضرورة عدم السماح لأي جهة بتقويض الأمن والاستقرار وفتح المجال أمام المزيد من أعمال العنف والتطرف.

وكان نتيناهو قرر إعادة فتح الحرم تدريجيا أمام المصلين والسياح والزوار بداية من صباح اليوم، كما قرر وضع بوابات إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة خارج المسجد الأقصى.
وفرضت إسرائيل إغلاقا كاملا على المسجد الأقصى منذ صباح أمس الأول الجمعة عقب اشتباك مسلح داخل باحاته أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.

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