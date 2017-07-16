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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 40

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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 40 الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 40

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليًلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن الرياح السطحية فتكون على كلا البحرين شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 28 40

الإسكندرية 24 32

مطروح 24 31

بورسعيد 25 33

دمياط 25 33

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 28 40

السويس 28 41

العريش 21 37

نخل 18 41

طابا 25 40

الطور 25 39

مرسى علم 28 38

الغردقة 29 41

شرم الشيخ 28 38

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سيوة 27 41

المنيا 24 41

الفيوم 25 40

رأس سدر 25 40

أبوسمبل 24 43

وسط الدلتا 28 40

أسيوط 26 42

سوهاج 26 42

الأقصر 27 44

أسوان 27 44

شلاتين 29 44

حلايب 31 42

الوادى الجديد 25 43

قنا 28 43

نويبع 28 41

السلوم 23 35

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