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سكاي نيوز: سوريا تسيطر على 70% من حي هشام بن عبدالملك بالرقة

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مصراوي Masrawy

سكاي نيوز: سوريا تسيطر على 70% من حي هشام بن عبدالملك بالرقة

09:08 ص الأحد 16 يوليو 2017

سكاي نيوز: سوريا تسيطر على 70% من حي هشام بن عبدالملك بالرقة

دمشق - أ ش أ

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 70% من حي هشام بن عبدالملك غربي الرقة.

وقال القوات، وفقا لقناة سكاي نيوز ، اليوم الأحد، إن الاشتباكات مع مسلحي داعش احتدمت في 6 أحياء داخل مدينة الرقة على الجبهتين الغربية والشرقية، مشيرة إلى أن طيران التحالف الدولي شن غارات عدة على مواقع التنظيم بالمدينة.

وفي سياق متصل، تمكنت فصائل من الجيش الحر التصدي لمحاولة تقدم قوات النظام على جبهات عين ترما وجوبر بالغوطة الشرقية، مضيفة أنه تم التصدي لثلاث محاولات تقدم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر سورية بتمكن فرق الإنقاذ من انتشال 14 جثة وإخراج 13 شخصا بينهم أطفال ونساء تحت الأنقاض في بلدة عين ترما، وذلك بعد غارات سورية - روسية عنيفة على البلدة أدت إلى انهيار مبنى .

وكان النظام السوري قد شن، في وقت سابق أمس، غارتين اثنين على أطراف بلدة عرسال الحدودية مع لبنان مستهدفا أماكن لمسلحي جبهة النصرة وتعد المرة الثالثة، خلال أسبوع التي يشن فيها الطيران السوري غارات على تلك المناطق.

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