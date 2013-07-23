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نور الشريف يواصل تصوير "خلف الله" لمدة عشرة أيام

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نور الشريف يواصل تصوير "خلف الله" لمدة عشرة أيام نور الشريف يواصل تصوير "خلف الله" لمدة عشرة أيام

كتب : هند سعد الدين الثلاثاء 23-07-2013 16:59

واصل الفنان نور الشريف، اليوم، تصوير مسلسله الجديد "خلف الله" بقرية الجابري بدهشور.

وصرح المنتج الفني أحمد عبدالعزيز لـ"الوطن"، بأنهم مستمرون في تصوير مسلسل "خلف الله" لمدة عشرة أيام مقبلة أي قبل نهاية شهر رمضان بأيام قليلة، رغم أنهم يصورون كل يوم الثامنة والنصف مساء إلى الساعة العاشرة صباح اليوم المقبل.

يذكر أن مسلسل "خلف الله" من تأليف زكريا السيلي وبطولة نور الشريف، صبا مبارك، مي سليم، عبير صبري، سميرة عبدالعزيز، خليل مرسي، محمد حلاوة، ومن إنتاج حسام المهدي.

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