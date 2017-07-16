تعرفي على أفضل طريقة لتخزين طعام طفلك الرضيع

كتبت ـ أسماء حمدي:

الخضروات والفاكهه من العناصر الأساسية التي يلزم وجودها داخل وجبات الأطفال ، خاصة الرضع حتى عمر عامين،لما بها من فيتامينات ومعادن قيمة، ولكن هناك اختلاف حول طبيعة تخزينها لتظل بكامل فوائدها.

قامت خبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد" بتقديم بعض النصائح الخاصة بتخزين الوجبات للأطفال الرضع خاصة مع توجه العديد من الأمهات الى العمل وحاجتهم الى تحضير وجبات للأطفال تستمر لعدة أيام وفقا للطرق التالية:

*تخزين الخضار :

تقطع البطاطس والجزر والكوسة ثم يضاف القليل من الماء. يضرب الخضار مع ماء السلق فى الخلاط.

يوضع الخليط فى علب نظيفة جافة ويحفظ فى الفريزر.

عند الاستخدام يمكن وضع لبن الأطفال أو عصير برتقال أو ماء.

*تخزين الفاكهة :

يقطع التفاح والبطاطا ويسلق التفاح والبطاطا فى القليل من الماء.

يزال قشر التقاح وتضرب البطاطا والتفاح مع ماء السلق وقطع الكيوي فى الخلاط.

تحفظ فى علب نظيفة وتوضع فى الفريزر.

عند الاستخدام تقلب مع موزة أو عصير برتقال.