وزارة الكهرباء: نعمل على إعادة التيار الكهربائي لبعض مناطق السويس

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حدوث انقطاع للتغذية الكهربية مساء أمس السبت عن بعض الأحياء السكنية بمدينة السويس؛ نتيجة قصر وخروج أحد مغذيات جهد 11 ك.ف. للمحول 3، ما أدى إلى خروج المحولين (3، 4) جهد 11/66 ك.ف بالوقاية التفاضلية؛ وذلك بمحطة محولات السويس 2، وأسفر عن انقطاع التغذية بحمل 60 م.و.

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وأوضح بيان للوزارة أنه تم على الفور تأمين 30 م.و على مصدر بديل، مشيرا إلى أنه تجرى المجهودات المستمرة لتغذية باقي 30 م.و تدريجيا واستكمال التيار الكهربي لكل المناطق في أسرع وقت ممكن.