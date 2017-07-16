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ننشر أول صورة لمهاجم بوركينا فاسو لحظة وصوله مطار القاهرة

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ننشر أول صورة لمهاجم بوركينا فاسو لحظة وصوله مطار القاهرة ننشر أول صورة لمهاجم بوركينا فاسو لحظة وصوله مطار القاهرة

التحرير

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وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة، أريستيد بانسيه، المهاجم الدولي لمنتخب بوركينا فاسو، لإتمام تعاقده مع فريق النادي المصري.

وقال محمد ماهر، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن المهاجم الدولي اتفق مع فريق النادي المصري لتوقيع عقود انتقاله بدءًا من العام المقبل.

وأضاف، أن هناك أندية عديدة في الدوري المصري حاولت تغير وجهة اللاعب لنادي آخر، لكنه احترم كلمته مع الفريق البورسعيدي.

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جدير بالذكر أن أريستيد بانسيه هو صاحب هدف التعادل لمنتخب بوركينا فاسو، في مرمى عصام الحضري، حارس الوطني، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت بالجابون 2017.

أريستيد بانسيه

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التحرير

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