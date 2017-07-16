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جمال الشاعر: تمثيل مذيعة تعاطي المخدرات غير أخلاقي

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جمال الشاعر: تمثيل مذيعة تعاطي المخدرات غير أخلاقي جمال الشاعر: تمثيل مذيعة تعاطي المخدرات غير أخلاقي

التحرير

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علق الإعلامي وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، جمال الشاعر، على الفيديو المتداول لإعلامية على إحدى القنوات الخاصة وهي تتناول مادة تشبه المخدرات وقالت إنها كانت تُمثّل، قائلا إن المشكلة هي أننا لا نزال في مرحلة انتقالية ولم تتم بعد عملية وضع النظام الأساسي لنقابة الإعلاميين.

وأضاف الشاعر خلال مداخلة أمس السبت ببرنامج «ساعة من » على فضائية «الغد» ، أن اختيار اسم البرنامج «المشاغبة» في حد ذاته يُعد تحريضيا على الإتيان بتصرفات صادمة وغير تقليدية، بالإضافة إلى أن هناك منافسة محمومة وشهوة للسبق بين القنوات مما يجعل الأمور تصل أحيانا للخروج عن النص بشكل غير مألوف.

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وأوضح الشاعر أن الفعل نفسه مُدان مهنيّا وأخلاقيا، مؤكدا أنه يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتحرك ويتخذ إجراءً في تلك المسألة، لافتا إلى أنه كان من مقتضيات العمل الإعلامي ومواثيق الشرف الإعلامية عدم الحض على الأعمال غيرالقانونية، وأن هذا التصرف به شبهات وليس مريحًا، كما أنه ليس كل المشاهدين على نفس الدرجة والقدرة على التفريق بالإضافة إلى وجود شهوة التجربة لدى الأجيال الجديدة، وهذا التصرف يغذي تلك الشهوة لدى المراهقين والشباب وهو ما يمثل خطورة.

وأشار الشاعر إلى أن التنظيم الذاتي للإعلام والعقوبات التي ستُمارس من المؤسسات الإعلامية ونقابة الإعلاميين هي حماية وحصانة للإعلاميين من أن يقعوا تحت طائلة القانون، متابعا أن الجهات المنظمة للإعلام ليست وحدها في مقاربة الإعلاميين فهناك جمعيات حماية المستهلكين والمشاهدين والصحافة والقضاء.

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التحرير

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