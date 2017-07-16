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رد الجبلاية ووزارة الشباب على الفيفا بشأن موقف مصر من مونديال قطر

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رد الجبلاية ووزارة الشباب على الفيفا بشأن موقف مصر من مونديال قطر رد الجبلاية ووزارة الشباب على الفيفا بشأن موقف مصر من مونديال قطر

التحرير

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كتب: هاني العوضي وكريم أحمد و كريم مليم

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن عدم إرسال الاتحاد لأي خطابات إلى "الفيفا" بشأن سحب تنظيم مونديال 2022 من دولة قطر.

وقال "سويلم"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن محلس إدارة اتحاد الكرة لم يرسل أي خطابات للفيفا ولم يناقش هذا الأمر خلال جلساته خلال الفترة الماضية.

تصريحات "سويلم"، أكدها أيضًا خالد لطيف ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة الاتحاد، حيث أوضحا أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، لم يناقش معهم هذا الأمر سواء بشكل رسمي أو ودي ولم يتطرقوا له خلال اجتماعات المجلس.

وأكد أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام بالجبلاية أنهم لم يرسلوا أي خطابات للفيفا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من المحتمل أنها جاءت من جانب لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وليس اتحاد الكرة.

ومن جانبه أكد سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنهم لم يخاطبوا الفيفا بشأن سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، قائلًا، «لم نخاطب الفيفا لسحب المونديال من قطر لأننا لسنا جهة اختصاص في هذا الشأن».

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وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، «ليس لنا أي علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والجهة المنوط بها مخاطبة الفيفا هي اتحاد الكرة حتى الأندية عندما تخاطب الفيفا يكون من خلال الاتحاد، أما نحن فليس لنا أي علاقات رسمية معهم».

وكشف مصدر بوزارة الرياضة، أن الوزارة لا شأن لها بما ذكره انفانتيو، وأن الوزارة ليست جهة مخاطبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وإذا حدث مراسلة سيكون تدخل سياسي في شئون الرياضة.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن مخاطبة الفيفا وليست وزارة الرياضة، وأن لم تكن من الأساس منافسًا مباشرًا لقطر حين تم اختيارها لتنظم كأس العالم لكي تطلب سحب المونديال.

ومن جانبه قال محمود الحلو، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، إن الوزارة لم تناقش هذا الموضوع من الأساس ولَم يطرح من قبل، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تكون سياسية من المقام الأول وأن الوزارة ليس لديها أي معلومات لتقديم مصر طلب بسحب مونديال ٢٠٢٢ من قطر.

وكان جياني أنفانتينو، رئيس الفيفا، قد أعلن في تصريحات صحفية مساء أمس، عن طلب مصر و6 دول عربية سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.

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التحرير

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